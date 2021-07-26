تراند الفن: أمن القاهرة يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة سوق حلوان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وضبط مرتكبي الواقعة. رصدت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن وقوع مشاجرة ومصابين بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة. بالفحص تبين أنه حال قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان “مصاب بجروح متفرقة بالجسم “) صحبة كلاً من (والدته، شقيقته – ربتي منزل ) بشراء بعض المستلزمات من أحد الباعة الجائلين بالسوق المشار إليه، حدثت بينهم مشادة كلامية حول البيع تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها بائع آخر لمناصرة الأخير، وقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها. عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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