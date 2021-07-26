فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- رمضان حسن أكد مصدر بالنادي الأهلي أن وليد مصطفى، لاعب فريق الشباب بالفريق، لديه 3 عروض من فرق بالدوري لاستعارته، مشيراً إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، سيحسم مصيره. وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: “الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني سيحسم خلال الأسبوع القادم مصير وليد مصطفي لاعب فريق الشباب بالنادي والذي يتدرب منذ فترة مع الفريق الأول بعدما تلقي عدة عروض لاستعارته في الموسم الجديد”. وأضاف: “وليد مصطفى يمتلك ثلاثة عروض من طلائع الجيش والجونة ونادي الاتحاد السكندري ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن لا تمانع إعارته من أجل اكتساب المزيد من الخبرات”. وتابع المصدر: “لكن يتوقف القرار في النهاية علي بيتسو موسيماني الذي يؤمن كثيرا بقدرات وإمكانيات اللاعب ويراه مستقبل النادي في القريب”. واختتم: “وليد مصطفى يرتبط بعقد مع النادي لمدة 4 سنوات ويتدرب مع الفريق الأول وسبق وان اعتبره وليد سليمان خليفته داخل الأهلي واللاعب يريد الانتقال لأي ناد تختاره لجنة التخطيط لكن بعد الحصول على موافقة بيتسو موسيماني”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “موسيماني يحسم مصيره”.. مصدر لمصراوي: 3 عروض لـ”خليفة” وليد سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.