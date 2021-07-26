تراند الفن: رئيس الأسقفية يترأس خدمة تثبيت 10 أعضاء جُدد بالكنيسة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب- مينا غالي: ترأس دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات خدمة تثبيت لعشرة من أعضاء كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة. شارك في صلاة التثبيت الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب. خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.