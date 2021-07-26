تراند الفن: ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏37 دقيقة مضت لايف ستايل 14 زيارة

كتبت-أسماء مرسي تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بـ”إنستجرام”. وطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وجذابة، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”,، إذ ارتدت فستانا متعدد الألوان، مزينا برسومات بوهيمية. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وكلاتش باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة، وحلق.

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