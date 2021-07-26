تراند الفن: قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة.. الشروط وأماكن سحب الملفات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور- إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي (2019/ 2020) , (2020/2021)، بالمعهد الصحي ق.م ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي ق.م إناث، بأحمد جلال، والمعهد الصحي ق.م بالجلاء.

وحددت القوات المسلحة شروط التقديم والقبول وفقاً للآتي:

أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمي) عن نسبة نجاح 60%, وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%, وألا تقل السن عن 17 عامًا ولا يزيد على 21 عامًا في 1/10/2021, وأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس, وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج.

ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصول الطالب على ترخيص مزاولة المهنة, وأن يكون حسن السير والسلوك, وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.

ويشترط أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية- لغة إنجليزية- لياقة بدنية- كشف الهيئة- التحاليل الطبية…).

ويشترط موافقة والد/ ولي أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة, ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًّا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية, ولا يحق للفرد بعد قبوله بالقوات المسلحة الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

مدة الدراسة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحي، يليها ستة أشهر (امتياز) تدريب عملي بالمستشفيات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة

ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة، طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم الملفات:

سيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى, المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال, مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، معهد الطب العسكري بالمعادي, المستشفى العسكري بالزقازيق, المستشفى العسكري بدمياط، المستشفى العسكري بسوهاج، اعتباراً من 1/8/2021 إلى 9/9/2021.

ويتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية والمعدات الطبية بكوبري القبة, وبالنسبة (للإناث) بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 12/9/2021.