فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت-ياسمين سليم: وقعت هيئة التأمينات الاجتماعية بروتكول تعاون مع وزارة القوى العاملة لمد الحماية الاجتماعيه للعمالة غير المنتظمة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين. وقال البيان إن الهيئة والوزارة اتفقتا على مد الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والتشييد والبناء كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ البروتوكول. وأوضح أنهما تبادلا بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الإجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل. وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في البيان إنه جاري الانتهاء من تنفيذ منظومة الإلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة. وقال إنه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته ومدد اشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي على أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لاول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولي عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توقيع بروتوكول بين التأمينات والقوى العاملة للتأمين على العمالة غير المنتظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.