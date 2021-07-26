فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية ” ياما في الجراب يا حاوي” للنجم الكبير يحيى الفخراني، عن فتح باب الحجز لعروض المسرحية في الإسكندرية والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم ١٧ أغسطس القادم على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية ولمدة ست ليال حتى ٢٢ أغسطس كأول مسرحية جماهيرية كبيرة يتم افتتاحها بالإسكندرية منذ سنوات تعود بعدها أسرة العمل استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم ٢٦ أغسطس على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس “الماركيي” ، على أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة القادمة . مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني .. بطولة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني والنجم إياد نصار و نجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم و ناصر سيف وحسن العدل و إسماعيل فرغلي و رضا إدريس و لبنى ونس وعلاء قوقة. “يا ما في الجراب يا حاوي” تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتح باب الحجز لعروض “ياما في الجراب يا حاوي” بمكتبة الإسكندرية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.