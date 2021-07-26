فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- أيمن جيلبرتو: أكد سيف عيسى لاعب مصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” أنه نجح في تحقيق حلم 100 مليون مصري. وتوج المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للرجال ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو اليوم الاثنين. وقال سيف عيسى في تصريحاته عبر قناة “بي إن سبورتس” “مش قادر أعبر عن فرحتي، نفسي مصر كلها تكون مبسوطة، ده مش حلمي لوحدي أو مدربي أو اتحاد التايكوندو، لكن ده حلم 100 مليون مصري كان نفسهم يفرحوا، ربنا نصرني أنا وهداية ملاك”. وتابع “الحمد لله رب العالمي، وما النصر إلا من عند الله، ربنا كرمني، مفيش سر، ده كرم ربنا، البعثة المصرية كانت محتاجة تفرح، ويا رب أي حد هيشارك يقدر يعمل حاجة ويفوز بميدالية”. واختتم “كان نفسنا نكسب ذهب، مصر تستحق الذهب، لكن الحمد لله، مفيش أحلى من كدة”. وفاز سيف على النرويجي أندري ريتشارد اورديمان بنتيجة 12 /4 في وزن أقل من 80 كجم. وجاء فوز سيف ببرونزية الرجال بعد دقائق من تتويج مواطنته هداية ملاك ببرونزية سيدات التايكوندو بفوزها على الأمريكية بايجي ميكفيرسون 17 /6 في وزن تحت 67 كجم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “كرم ربنا”.. أول تعليق لسيف عيسى بعد التتويج ببرونزية طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.