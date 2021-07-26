فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي تحدثت هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو، عن فوزها بالميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، وأشادت بزميلها سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو. وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات اليوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم. وقالت هداية ملاك في تصريحات لقناة “بي إن سبورت”: “منافسة قوية جداً، لأنني كنت ألعب في وزن تحت 57 وهذه الأولمبياد غيرت الميزان وأصبحت أعلى بـ10 كيلو، فأصبح الميزان أقوى والمنافسة أصعب، ولكن الحمدلله ربنا كريم وجبت ميدالية في وزن ثاني مش مصدقة ولكن الحمد لله”. وأضافت: “في مباراة ربع النهائي، تعبت شوية، هي كانت أكثر جاهزية مني، الأمر كان يحتاج لطاقة، حاولت قدر المستطاع لكن الحمد لله، مبروك لمصر ميداليتين، ويارب التايكوندو يستمر في تميزه”. واختتم هداية ملاك: “سيف عيسى يتدرب من قبل أولمبياد ريو دي جانيرو لكنه لم يتأهل، لقد واجه صعوبات كثيرة طوال السنوات الماضية، كان يحلم بالميدالية الذهبية، وتحقيقه للبرونزية أمر رائع، مبروك له ولمصر”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هداية ملاك تتحدث عن “البرونزية” وتشيد بسيف عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.