- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - تونس- (بي بي سي):
أدان مكتب مجلس النواب في تونس القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أمس الأحد عقب اجتماعه الطارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، بإعفاء الحكومة من مهامها وتجميد اختصاصات البرلمان 30 يوما واعتبرها “باطلة”
وحمّل في بيانه الصادر الرئيس التونسي “التبعات” المترتبة على قراراته، والتي رأى أنها تنطوي على “خرق جسيم للدستور” و”انحراف في تأويل نص الفصل الـ 80 منه”، الذي يقول الرئيس إنه استند إليه في قراراته.
كما دعا المكتب الذي يتألف من رئيس المجلس النيابي ونائبيه و10 مساعدين، الجيشَ التونسي “إلى الانحياز إلى الشعب، وعدم الخضوع لأية أوامر خارج الدستور وسلطة القانون”، و دعا كذلك الهيئات الدولية إلى الوقوف إلى جانب البرلمان التونسي، ورفض تعطيل أنشطته.
وواكبت القرارات المتخذة من قبل الرئيس سعيد احتجاجات عارمة في الشارع التونسي على وقع أزمة مركبة سياسية واقتصادية وصحية في تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مكتب مجلس النواب التونسي يطعن في صحة قرارات رئيس الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.