تراند الفن: رئيس جامعة الأزهر يكرم وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

القاهرة- (أ ش أ): كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومنحهما درع جامعة الأزهر. جاء ذلك على هامش استضافة جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة جميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية. ووجه الوزيران الشكر لجامعة الأزهر على حفاوة الاستقبال، مشيدين بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في نشر صحيح الدين محليا وإقليميا ودوليا.

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