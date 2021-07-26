نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم وطريقة الاشتراك بالمسابقة للفوز 125 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت مسابقة الحلم والفوز بقيمة أي جائزة من جوائزها حلم يراود الكثير من المشتركين من مختلف الدول العربية فمن منا لا يريد أن تتحقق أحلامه ويصبح من أصحاب الملايين وتتغير حياته وحياة عائلته نحو مستقبل أبيض ولأن المسابقة منذ انطلاقتها تتمتع بمقدار عالي من المصداقية والشفافية جعل المتسابقين يتسارعون في الاشتراك بها وتزداد أحلامهم مع كل سحب ويترقبون الإعلان عن أسمائهم كفائزين وتتنوع طرق الاتصال والاشتراك بالمسابقة من أجل تحقيق الفوز بها ونتمنى للجميع تحقيق أحلامهم والفوز بأحد الجوائز المقدمة من المسابقة.

مسابقة الحلم من mbc

مسابقة الحلم هي مسابقة تليفزيونية تقدم منذ أكثر من خمسة عشر عاماً حيث يتم إذاعتها عبر شاشة قناة mbc 1 ويقدمها الإعلامي مصطفي الآغا عبر أحد البرامج الرياضية الذي يقدم عبر نفس الشاشة وتبلغ قيمة جوائز الحلم لهذا العام ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي وإلى الآن تم سحب أربع جوائز من مجموع جوائز المسابقة وتتراوح قيمة كل جائزة من الجوائز التي تم سحبها على الترتيب 125 ألف دولار، 250 ألف دولار، 500 ألف دولار، 250 ألف دولار وتبلغ قيمة الجائزة القادمة 125 ألف دولار أمريكي والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد السحب عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

ما هي طريقة الاشتراك بمسابقة الحلم المقدمة

هناك الكثير من طرق الاشتراك بالمسابقة وهي طرق سهلة وفي متناول الجميع وذلك حرصاً من القائمين على المسابقة على تقديم أبسط الطرق لكي يتمكن الجميع من الاشتراك بها حيث يكون هناك أرقام مرادفة لكل دولة يقوم الراغب بالاشتراك بالتعرف على الرقم المرادف للبلد المقيم بها ثم يقوم بإرسال رسالة عبر هذا الرقم بها كلمة حلم باللغة العربية أو كلمة Dereem باللغة الإنجليزية أو يمكنه الاشتراك بطريقة أخري وهي أن يقوم بتحميل تطبيق الحلم من متجر بلاي للهواتف الذكية وبعد ذلك يقوم بتسجيل اسمه ورقم هاتفه عبر التطبيق وسوف يتلقى رسالة من خلاله تؤكد نجاح الاشتراك بالمسابقة أو يقوم بالاتصال بالرقم الموحد للمسابقة (0088216101092) وهو رقم متاح الاتصال به من مختلف الدول العربية دون دولتي اليمن وسوريا.