فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت ياسمين في الصور من داخل “لانش”، بأحد الأماكن في إيطاليا، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وعلقت الفنانة بشرى على الصور: “يا جماله يا جماله”. وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل “فرصة تانية”، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ياسمين صبري تنشر صورا جديدة.. وبشرى تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.