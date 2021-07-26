فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- أحمد جمعة: تعقد جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، مؤتمرها الصحفي لإطلاق تقريرها الأول عن انتهاكات الدراما التليفزيونية والبرامج الترفيهية للإعلان عن منتجات التبغ خلال شهر رمضان 2021. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر غدًا بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، بحضور نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية، وصُناع ومُنتجي الدراما وكتاب السيناريو، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وبعض الفنانين المشاركين في الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان، كما سيشهد المؤتمر تكريم الأعمال الفنية التي خلت من مشاهد التدخين. وبحسب الجمعية، فإنه من المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة. وقالت الجمعية إن الدراما تعتبر أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وتساهم بشكل فعال في صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب، ولذلك يجب الحرص عند تناول مشاهد التدخين في الدراما، بحيث لا تشجع الشباب والأطفال على التدخين، وتشجع أيضا المُدخنين على استعمال هذه الأنواع بعينها، لأن الفنانين يمثلون قدوة للشباب، خاصة من لهم رصيد من المحبة لدى الجمهور وبالتالي يكون تأثيرهم أكبر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غدًا.. إعلان تقرير انتهاكات الدراما والبرامج للإعلان عن منتجات التبغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.