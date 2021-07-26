تراند الفن: تفاصيل جديدة في تحرش صاحب سوبر ماركت بـ”طفلة الطالبية”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

بعد أن رزق زوجان بـ3 أطفال ولد وبنت “13، 20 سنة” وطفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات، تفاقمت الخلافات بينهما. وصل قطار الزوجية محطته الأخيرة. انتهى الأمر بانفصالهما.

سافر الأب للعمل بالخارج، لتتزوج طليقته بعد عام من مساعد صيدلي. استقر الزوجان داخل شقة بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، ورُزقا بطفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

منتصف شهر مايو الماضي، كانت الأسرة على موعد مع حادثة مؤسفة كادت تنتزع براءة الطفلة الصغيرة.

أرسل الزوج الطفلة ذات الـ8 سنوات إلى المحل القريب من المنزل لشراء بعض احتياجات البيت.

مع تأخر الطفلة، انتاب القلق زوج والدتها الذي عمد إلى البحث عنها حتى اكتشف الطامة الكبرى.

وقعت أنظار مساعد الصيدلي على الطفلة لدى خروجها من مخزن تابع لمحل سوبر ماركت تبدو عليها ملامح الخوف والذعر الشديدين.

اقترب الرجل من ابنة زوجته ساءلا إياها عن سبب تأخرها لتخبره “عمو اخدني جوا المخزن وحاول يقلعني هدومي”.

استشاط الزوج غضبا وتشاجر مع المشكو في حقه “دي طفلة صغيرة عيب على سنك” ليتجمع الأهالي الذين أبلغوا الشرطة بحثا عن توقيع العقوبة المناسبة لهذا المتحرش.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب بلاغا من مساعد صيدلي يتهم مالك محل سوبر ماركت بالشروع في هتك عرض ابنة زوجته.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية أكدت صحة البلاغ، وأنه أثناء توجه طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات لشراء طلبات المنزل اصطحبها المشكو في حقه إلى مخزن ملحق بالمحل.

أظهر فحص كاميرات المراقبة تأخر الطفلة بالداخل نحو ١٥ دقيقة، حاول خلالها المتهم الاعتداء جنسيا على الطفلة لكنها أطلقت صرخات استغاثة لدى ملامسته أماكن عفتها ليتركها خشية فضح أمره.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.