تراند الفن: بفيديو يحمل روحه وخفة ظله.. ياسمين رئيس تحيي ذكرى محمد خان

كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة ياسمين رئيس، ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الجمهور فيديو لمقاطع مختلفة من أفلام لخان وأعمال شارك فيها، وكذلك من لقاءات تليفزيونية له.

حمل الفيديو روح خان المرحة وخفة دمه، وكذلك إيمانه وعشقه للسينما، وعلّقت “وحشتني يا أستاذنا العظيم، وربنا يرحمك”.

ياسمين رئيس شاركت في موسم رمضان بمسلسل “ملوك الجدعنة”، وتقوم حالياً بتصوير مسلسلها “60 دقيقة” والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين، وإخراج مريم أحمدي. كما تنتظر حاليًا إطلاق فيلميها جارة القمر وقمر 14 قريبًا