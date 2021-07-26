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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب – محمود أمين:
أعلنت هيونداي عن تحقيق أكبر أرباح لها منذ 7 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل المبيعات القوية لسياراتها الفارهة التي تحمل العلامة التجارية جينسيس وسيارتها الكهربائية أيونيك5.
وبالرغم من مبيعاتها القياسية في الربع الثاني، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية حذرت من تداعيات نقص الرقائق الإلكترونية على نتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبلغت أرباح تشغيل هيونداي خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.64 مليار دولار، لتسجل أكبر أرباح ربع سنوية منذ الربع الثاني من 2014.
كانت هيونداي قد أوقفت الإنتاج مؤقتا في مصانعها حول العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بفضل “جينيسيس وأيونيك5”.. هيونداي تسجل أرباحًا قياسية بالربع الثاني من 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.