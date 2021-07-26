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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - واشنطن – (د ب أ)
نصحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بـ “تجنب السفر إلى إسبانيا” بسبب الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن المراكز الأمريكية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى إسباني إلى أعلى مستويات التحذير.
وفي الأسبوع الماضي، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة على خلفية ارتفاع عدد الحالات هناك.
وكان كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد حذر أمس الأحد، من أن البلاد تتحرك في “الاتجاه الخاطئ” في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.