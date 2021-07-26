تراند الفن: الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - واشنطن – (د ب أ)

نصحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بـ “تجنب السفر إلى إسبانيا” بسبب الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن المراكز الأمريكية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى إسباني إلى أعلى مستويات التحذير.

وفي الأسبوع الماضي، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة على خلفية ارتفاع عدد الحالات هناك.

وكان كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد حذر أمس الأحد، من أن البلاد تتحرك في “الاتجاه الخاطئ” في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.