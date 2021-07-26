تراند الفن: السعودية تؤكد حرصها على استقرار وازدهار تونس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - الرياض – (د ب أ)

أكدت السعودية اليوم الاثنين حرصها على استقرار وازدهار تونس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التونسي عثمان الجرندي، بحثا خلاله العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أطلع الجرندي وزير الخارجية السعودي على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

وأكد الوزير فرحان خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء أمس الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أقال اليوم الرئيس سعيد وزيري العدل والدفاع.