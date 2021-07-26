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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - الرياض – (د ب أ)
أكدت السعودية اليوم الاثنين حرصها على استقرار وازدهار تونس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التونسي عثمان الجرندي، بحثا خلاله العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أطلع الجرندي وزير الخارجية السعودي على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.
وأكد الوزير فرحان خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء أمس الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أقال اليوم الرئيس سعيد وزيري العدل والدفاع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السعودية تؤكد حرصها على استقرار وازدهار تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.