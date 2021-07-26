تراند الفن: ضبط كمية من الفودو وسلاح ناري بحوزة عاطلين بعين شمس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- طارق سمير: تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر “الفودو” وسلاح ناري بمنطقة عين شمس. البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر “الفودو” وسلاح ناري بدون ترخيص. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الإتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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