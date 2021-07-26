تراند الفن: ​الفيصل يبدي استعداده تهدئة هاميلتون بطل فورمولا-1 بشأن حقوق الإنسان بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - برلين – (د ب أ):

قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إنه مستعد للقاء لويس هاميلتون لتهدئة أي مخاوف لدى بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا-1، بشأن سجل حقوق الإنسان في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.ايه.ميديا” أن فورمولا-1 وقعت مع السعودية عقد مدته عشر سنوات لإقامة سباقات فورمولا -1، ويقام أول سباق جائزة كبرى في مدينة جدة يوم 5 ديسمبر- ليصبح السباق قبل الأخير في جدول الموسم الحالي.

ولحقت سباقات السيارات برياضات الجولف والتنس وسباق الخيل والملاكمة في تنظيم مسابقاتها في السعودية، ولكن فورمولا-1 تعرضت لانتقادات لإقامة فعاليات في بلدان لديها سجل ضعيف في حقوق الإنسان، ومن بينها الصين وروسيا وأذربيجان والبحرين وأبو ظبي والآن السعودية.

وكان هاميلتون قد صرح العام الماضي أن “قضية حقوق الإنسان في العديد من الأماكن التي نذهب إليها مشكلة كبيرة ومستمرة”.

وبسؤاله عما إذا كان مستعدا للجلوس مع هاميلتون، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل: “بالتأكيد التقيت ببعض السائقين في سيلفرستون- ولم يكن لويس هاميلتون من بينهم- وأعربوا عن مخاوفهم”.

وأضاف :”تحدثت معهم بصراحة وقلت اسمعوا لن أقول أي شيء. تعالوا إلى السعودية وشاهدوها. وإذا أردتم المجيء قبل السباق، يمكنكم الحكم بأنفسكم، وأن تلتقوا بالسكان المحليين ويمكنكم أن تكونوا آرائكم”.

وأكد :” نحن واثقون من تقدمنا (في حقوق الإنسان) وإلى ما سنذهب إليه لذلك لا توجد لدينا مشكلة. من المهم لنا، ليس فقط فورمولا-1، ولكن مملكتنا والأشخاص الذين يعيشون في السعودية”.

وأردف :” أعلم أنه ربما يوجد لدينا بعض الأشياء المختلفة التي قد تحدث، وهناك أماكن أخرى ليست كما هي هنا، ولكن نوعية المعيشة في السعودية هي مبادرة من الحكومة”.