تراند الفن: لماذا يجب نقع الأرز لـ4 ساعات أو أكثر قبل الطهي؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

الأرز من أهم الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله، لما يحتويه من العديد من العناصر والمعادن المهمة لصحة الجسم.

لكن هل تعلم أن نقع الأرز قبل طهيه له العديد من الفوائد الصحية؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما جاء في موقع”timesofindia”.

– تحسين صحة الجهاز الهضمي، ما قد يجعله فعالًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن من الأرز.

– إزالة الطبقات والشوائب غير المرغوب فيها، وجعل الأرز ناعمًا ونظيفا.

-كما يؤدي النقع إلى تسريع عملية الطهي أيضًا، حيث تمتص الحبوب الماء وتزيد الحرارة من تليين الحبوب.

– يساهم أيضًا في إزالة حمض الفايتك، وهو مادة موجودة في بذور النباتات تعيق امتصاص الجسم للحديد والزنك والكالسيوم، وتشير إحدى الدراسات أنه يوجد بكميات أعلى في البذور والحبوب والبقوليات والمكسرات، لذا نقع الأرز في الماء، يساهم على إزالة حمض الفيتيك.

ما هو نوع الأرز الجيد للنقع؟

الأرز القصير العادي مفيد للنقع، بينما البسمتي طويل الحبة ليس جيدا في النقع، حيث تؤثر نقعه على سلامة الأرز.

ما هي مدة النقع؟

يجب نقع الأرز البني والأسود والأحمر لمدة 6-12 ساعة، ويجب نقع الأرز البني المصقول لمدة 4-6 ساعات.

ومن الأفضل نقع الأرز اللزج طوال الليل، ويعمل أرز البسمتي والياسمين والسوشي بشكل أفضل عند نقعه لمدة 15-20 دقيقة.