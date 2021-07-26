تراند الفن: للرجل.. كيف تختار بدلة مناسبة لشكل جسمك؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتبت نور جمال

لا شيء يُكمل أناقة الرجل مثل البدلة المناسبة، غير إنه عادة ما يحتار عند شراء بدلة جديدة مناسبة لجسمه.

وهناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها ولا يعرف ذلك، ولهذا نورد لكم بعض النصائح التي تساعدك على اختيار بدلة مناسبة لشكل جسمك، وفقا لموقع “wikihow”.

1 – تتكون البدلة عادة من بنطلون وجاكيت، وعادة ما تكون مادة البدلة مزيجًا من القطن والبوليستر والإليستان.

2- لتحديد حجم البدلة تحتاج إلى قياس:

– طولك.

– محيط الصدر.

– محيط الورك.

– حزام الخصر

ومقارنتهم بقياس البدلة وتحتاج أيضًا إلى معرفة طول خطوتك، على طول الساق، من الكتف إلى الأرض، وطول جانبك من الخصر فوق الورك إلى النعل.

– بالنسبة للأفراد الكبار في السن والنحيفين، تأتي البدلة المثالية مع جاكيت ذات طية صدر ضيقة وثلاثة أزرار على الأقل، ولا ينبغي أن لا يكون البنطلون قصير حتى لا تبدو الأرجل أقل طولًا.

– بالنسبة لذوي البنية العريضة، من الأفضل استخدام الجواكيت ذات الزرين لجعل مرتديها يبدو أنحف، وتجنب ارتداء بنطلون واسع، من الأفضل ارتداء البناطيل ذات التجاعيد على الخصر فهي مناسبة لهذا السن.

– بالنسبة للشباب والنحيفين، تأتي البدلات المثالية مع جواكيت قصيرة وتعانق الشكل، حيث تعتبر السترات ذات الأزرار الثلاثة مثالية وكذلك يجب أن تكون أرجل البنطال ضيقة إلى حد ما لإظهار شكل الجسم.

– أما الشباب ذو البنية العريضة، فعليهم اختيار جاكيت ذات زرين مناسبة تمامًا لجعل الجسم يبدو أطول وأنحف، ارتدِ بنطالًا به طيات على الحذاء لإضفاء مظهر أطول على الساقين.