تراند الفن: وزير الخارجية السعودي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الأوضاع بتونس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

الرياض – (أ ش أ): بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي آخر المستجدات وتطورات الأوضاع بتونس . واستعرض خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين ، -حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية – العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات . وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

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