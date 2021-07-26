فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - بيروت – (أ ش أ):
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن الحس الوطني لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري دفعه إلى الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات دولية وأمريكية لعدم انهيار لبنان.
وأكد ميقاتي – في حوار لصحيفة النهار اللبنانية اليوم – أنه يريد تشكيل حكومة تقنية، كي يسير بالمبادرة الفرنسية القادرة على مساعدة لبنان، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الكهرباء، والجميع يريد المساعدة في إنشاء معامل التوليد، مؤكدًا أن المصارف تعاني صعوبات ولكن يمكن العمل على حلّها.
وعن مسار تأليف الحكومة، أكد ميقاتي أن الرئيس اللبناني ميشال عون يراهن على الحكومة ويريد إنقاذ الوطن، قائلاً إنه أبلغه بأنه سيزوره قصر بعبدا فور انتهاء الاستشارات للبدء بتشكيل الحكومة.
وحول تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، قال: “كُلّفت كي أكمل، وهناك نور في نهاية النفق وأنا قادر على القيام بهذه المهمّة”.
وشدد على أنه لا يريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية.
وعن قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أكد ميقاتي أن الانفجار كارثة تحتاج مجهودًا كبيرًا لمعالجتها، مشددا على ضرورة معرفة الحقيقة ومن أدخل نيترات الأمونيوم للميناء، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق طارق البيطار صاحب ضمير.
وكان ميقاتي قد تم تكليفه اليوم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اثر استشارات نيابية ملزمة حصل خلالها على 72 صوتًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ميقاتي: الحس الوطني للحريري دفعه للاعتذار وهناك ضمانات دولية لعدم انهيار لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.