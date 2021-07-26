فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: كعادته كل صباح، استقل ضابط المباحث سيارة الشرطة ضمن دورية مخصصة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة البنوك بشارع الهرم. سيناريو يومي اعتاد عليه الضابط الشاب لكن ثمة جديدة طرأ تبدلت معه الأجواء معلنة وقوع جريمة قتل. تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل وضبط المتهم بدائرة القسم. تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أنه أثناء عبور ربة منزل في الأربعينات من العمر، كوبري المشاة بشارع المحولات اعترض طريقها أربعيني حاول خطف حقيبة يدها لكنه قاومته. مع تشبث السيدة بحقيبتها أخرج المتهم سكينا من طيات ملابسه مسددا لها 4 طعنات أسفل البطن “منطقة الحوض” ولاذ بالهرب. حسب تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، تصادف هروب المتهم مع مرور دورية أمنية ليطارد الضابط المتهم ويتمكن من ضبطه والسلاح المستخدم “سكين مدمم”. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فشل في سرقتها فقتلها بـ 4 طعنات.. كواليس مقتل أربعينية بالطالبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.