فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: رفض هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية دعوات المُحاسبة من الجماهير بعد إخفاق العديد من اللاعبين في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. وفي تصريحات لقناة “الحدث” قال حطب :”الدولة تحاسبنا بناءً على الإعداد الجيد جداً والعلمي والموضوعي الذي نتبعه، والحساب لا يكون على النتائج فقط”. وأضاف حطب :”الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة لمنتخب اليد رغم أنه لم يحقق المركز الأول أو الثاني أو الثالث، وحقق المركز السابع في مونديال اليد بمصر”. وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية :”يحاسبنا من له حق الحساب فقط، وبشكل موضوع، نقوم بإعداد اللاعبين بشكل علمي وفقاً لأحدث المناهج، وننتظر توفيق الله”. وحققت مصر ميداليتان برونزيتان في لعبة التايكوندو لتتحرك من الخانة “صفر” وتقتحم جدول الميداليات في طوكيو 2020 مع مزيد من الطموحات لإضافة المزيد من الميداليات. وأنهى حطب :”نطلب مساندة الجميع، سواء من كان على دراية بالألعاب أو لا، الشارع الرياضي يجب أن يدعم الجميع، لأن المنافسات ما زالت مستمرة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس اللجنة الأوليمبية: يُحاسبنا من له الحق فقط.. ونطلب مساندة الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.