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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتب- محمود سعيد:
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين وفتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين، و3 سنوات للمتهمة الأخيرة، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من سائق دراجة نارية “توك توك”، يفيد فيه تعرضه للضرب بآلة صلبة على رأسه وسرقة دراجته النارية، من قبل 3 مجهولين، بعد أن استدرجته فتاة بقصد توصيلها إلى أحد الشوارع في المنطقة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات اكتشفوا مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، عاطلين، من بينهم فتاة توقف سائق مركبة توك توك وتتجه لمكان تواجد الشخصين الآخرين، وتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المشدد لـ3 عاطلين وفتاة كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه في المرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.