تراند الفن: بعد تقديم موديل 2022.. “هيونداي توسان” تشعل المنافسة مع هذه السيارات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تتوفر هيونداي توسان NX4e الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ 455.000 جنيه للفئة القياسية، و485,000 جنيه للفئة الثانية، و 520,000 جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الرابعة من هيونداي توسان 2022 تباع بسعر رسمي 570,000 جنيه، وجاءت الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بـ 610,000 جنيه.

تتوفر توسان في مصر بمحرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان يعمل بخاصية التشغيل عن بعد، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات ويمكن التحكم به من خلال بدالات مثبتة خلف عجلة القيادة.

وبالرغم من ارتفاع أسعار موديل 2022 من هيونداي توسان بنحو 5.000 جنيه، يتوقع مراقبون أن يزيد الإعلان عن الطراز الجديد المنافسة بقطاع سيارات الـSUV-C والذي يشهد بالفعل صراعًا بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان وعدد آخر من السيارات.

ويمكن م​ن خلال السطور التالية التعرف على أبرز منافسي هيونداي توسان موديل 2022 فى مصر:

سيتروين C5 آيركروس

تقدم مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، السيارة C5 أيركروس موديل 2021 التي تنتمي إلى سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات.

وتعتمد فئات السيارة الثلاث على سواعد محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية لموديل 2021 من 429.000 جنيه للفئة القياسية، و 497.000 للفئة الثانية، فيما يصل سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا 547.000 جنيه.

بيجو 3008

تتوفر بيجو 3008 موديل 2021 في السوق المصري بـ6 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 509,990 جنيه وتصل إلى 689.990 جنيه.

تعتمد السيارة بفئاتها المختلفة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 دورة بالدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

كيا سبورتاج

تقدم شركة “EIT” المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية في مصر، أيقونتها كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات SUV موديل 2022 بـ5 فئات من التجهيزات.

تبدأ أسعار سبورتاج من 414.900 جنيه للفئة القياسية كموديل 2022، والفئة الثانية تباع LX FO + تباع بـ 459.900 جنيه، والفئة هاي لاين+ الثالثة بـ 494.900 جنيه، أما الفئة Topline + الرابعة تباع بـ 535.900 جنيه.

أما الفئة Top Line + Black Edition التي انضمت لقائمة سيارات سبورتاج بعد أن كانت تباع سابقًا كإصدار خاص، يبلغ سعرها الرسمي 539.900 جنيه.

تعتمد كيا سبورتاج على محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة الرابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

رينو كادجار

تتوفر رينو كادجار التي تنافس في شريحة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسرعة قصوى 192 كم/س، وينقل حركة ناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتبدأ أسعار رينو كادجار الرسمية موديل 2021 من 389.000 جنيه للفئة القياسية، و 414.000 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة الأعلى من كادجار 434.000 جنيه.

أوبل جراند لاند

تقدم شركة المنصور أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية الأمريكية و أوبل الألمانية وإم جي الصينية، السيارة أوبل جراند لاند موديل 2021 بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 455,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ 500,000 جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة 530,000 جنيه.

تعتمد جراند لاند على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم.

وتمتلك السيارة عدد من وسائل الأمان القياسية، أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع طاقة الكبح EBD، ونظام ESP للتوازن الإلكتروني، ومراقبة ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة.

فورد كوجا

تتوفر سيارة فورد كوجا موديل 2020 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV في مصر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل جميعًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار رينو كادجار الرسمية من 389.000 جنيه للفئة Trend الأولى، والفئة Sport الثانية 414.000 جنيه، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا بـ434.000 جنيه.