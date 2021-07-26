تراند الفن: أنغام للجمهور السعودي: “قضيت معكم في جدة ليلة لا تُنسي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتب- عبدالفتاح العجمي: أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بحفلها الذي أحيته مساء السبت في موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية. ونشرت أنغام، صور الحفل عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “قضيت معكم في جدة ليلة لا تُنسي.. شكرا للجمهور الراقي الرائع وشكر وتقدير لهيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، وشكر وتقدير لشركة بنش مارك على التنظيم المحترم واحترافية العمل وعلى أمل اللقاء قريبًا لكم مني كل الحب والاحترام”. يذكر أن أخر أعمال أنغام طرحتها قبل 3 أيام وهي أغنية “برضه بتوحشني” مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.

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