تراند الفن: 10 فوائد صحية تحدث للنساء عند تناول المانجو.. منها الوقاية من سرطان الثدي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - كتبت- هند خليفة

يميل الكثيرون إلى تناول المانجو لأنها فاكهة لذيذة، كما أن لها فوائد صحية عديدة، وبالنسبة لصحة المرأة، تعتبر المانجو أكثر من مجرد فاكهة موسمية لأنها توفر لها مجموعة من الفوائد الصحية، من الوقاية من سرطان الثدي إلى الحفاظ على بشرة خالية من العيوب.

ونستعرض خلال هذا التقرير الفوائد الصحية المذهلة للمانجو للنساء، بحسب ما ذكر موقع boldsky.

-بشرة خالية من العيوب

يحتوي على العديد من المركبات الحيوية المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي، كيرسيتين والكاروتينات التي تساعد على تعزيز صحة الجلد وإعطاء بشرة خالية من العيوب. Alpha-tocopherol ، وهو شكل نشط من فيتامين E ، موجود بكثرة في لب المانجو المعروف بنشاطه في حماية الخلايا.

تتحدث دراسة أيضًا عن التأثير الوقائي للمانجو من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تساعد في تقليل شيخوخة الجلد وتساعد في تراكم الكولاجين، وبشكل عام، تعتبر المانجو رائعة لبشرة الجميع، وخاصة النساء.

-الحماية من خطر الإصابة بسرطان الثدي

يأتي سرطان الثدي من بين أكثر ثلاثة أنواع من السرطانات انتشارًا بين النساء، أظهرت مادة البوليفينول مثل حمض الغال والغالوتانين في المانجو خصائص سامة للخلايا ومضادة للالتهابات ضد سرطان الثدي في إحدى الدراسات، تقول إن هذه البوليفينول قد تساعد في كبت التعبير عن الجينات المسؤولة عن السرطان وتقليل حجم الورم بنسبة 73 في المائة، لذلك ، يقترح الخبراء أنه يجب تضمين المانجو في النظام الغذائي.

-يساعد في محاربة متلازمة تكيس المبايض

وفقا لدراسة، المانجو (خاصة أوراقها) تحتوي على نسبة عالية من المركبات الكيميائية النباتية والبوليفينول مثل ميو-إينوزيتول، مانجيفيرين وغاما-أوريزانول، ميو-إينوزيتول مركب عضوي ينتمي إلى فيتامين ب ويستخدم في علاج متلازمة تكيس المبايض.

يساعد هذا المركب في تنظيم مستويات الجلوكوز لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وقد يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز والكوليسترول في البلازما أثناء الصيام بطريقة أفضل مقارنة بالميتفورمين.

-الحفاظ على صحة المهبل

قد تؤثر العدوى الفطرية (داء المبيضات المهبلية) والبكتيرية (التهاب المهبل البكتيري) على صحة المهبل وتسبب أعراضًا مثل الالتهاب والألم والحكة في موقع المهبل، ووفقا لدراسة، فإن الكيرسيتين وحمض الغاليك لهما خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للحكة وقد يساعدان في القضاء على العدوى من المهبل إلى جانب علاج الأعراض.

هذان البوليفينول الحيويان موجودان بكثرة في المانجو، ولهذا السبب، يمكن أن يساعد استهلاكهما في الحفاظ على صحة المهبل الجيدة، والتي ترتبط بنوعية حياة جيدة.

-الفوائد للنساء في سن اليأس

المانجو غني بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين، إلى جانب العديد من الأحماض الفينولية التي قد تساعد في توفير تأثيرات مضادة للأكسدة وواقعية للجلد.

وفقًا لدراسة، فإن استهلاك حوالي 85 جرامًا من المانجو (حوالي نصف كوب) يمكن أن يساعد في تقليل ظهور تجاعيد الوجه عند النساء، ما يدل على أنه يجب على النساء تضمين المانجو في نظامهن الغذائي.

-محاربة الإمساك أثناء الحمل

تقول إحدى الدراسات إن انتشار الإمساك أثناء الحمل يمكن أن يتراوح بين 24 في المائة و 26 في المائة و 16 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى والثانية والثالثة من الحمل.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن فاكهة المانجو الغنية بالبوليفينول يمكن أن تساعد في توفير تأثيرات مضادة للالتهابات في الإمساك وتخفيف الأعراض إلى حد كبير، أيضًا، يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف والمليّن في لب المانجو على تقليل التهاب الأمعاء وتحسين تواتر البراز وشكله وتماسكه.

-يقمع سرطان المبيض

سرطان المبيض هو نوع آخر شائع من السرطان لدى النساء، وفقًا لدراسة، قد يساعد مانجيفيرين، وهو جلوكوزيل زانثون طبيعي في المانجو، في توفير تأثيرات واعدة مضادة للسرطان ومضادة للنقائل للنساء المصابات بسرطان المبيض.

قد يساعد المركب في قمع تطور سرطان المبيض الظهاري وتقليل حجم ووزن الورم.

-فوائد للنساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي

هو مرض مؤلم يصيب 6-10 في المائة من النساء في سن الإنجاب، يتميز بأنسجة تشبه بطانة الرحم موجودة خارج تجويف الرحم، فتلعب المغذيات دورًا كبيرًا في الحد من الأعراض المرتبطة بالانتباذ البطاني الرحمي، وإدارة الحالة، وفي النهاية تحسين نوعية الحياة.

أظهرت دراسة أن الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل المانجو عند تناول 75 ميكروغرام في اليوم يمكن أن تظهر آثارًا إيجابية على النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي.

-يمنع فقر الدم

يعتبر الحديد من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية الموجودة في المانجو، إلى جانب ذلك، فيتامين C، أحد مضادات الأكسدة القوية في الفاكهة، يبلغ 36.4 مجم لكل كيلوغرام (حسب وزارة الزراعة الأمريكية)، وهو عنصر غذائي مهم في امتصاص الحديد في الجسم.

يساعد الحديد في بناء خلايا الدم الحمراء، والتي تكون ناقصة لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم، لذلك، يمكن أن يساعد استهلاك المانجو في منع خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء والمضاعفات ذات الصلة مثل مشاكل الصحة العقلية.

-يساعد في منع العيوب الخلقية العصبية

وفقًا لدراسة، تحتوي المانجو (خاصة المانجو الصغيرة وغير الناضجة) على أعلى نسبة من حمض الفوليك الذي يمكن أن يكون مفيدًا للنساء أثناء الحمل.

حمض الفوليك هو فيتامين مهم للنساء، وخاصة في سن الإنجاب وأثناء الحمل، ويمكن أن يساعد استهلاكه من خلال مصادر مثل المانجو في الوقاية من العيوب الخلقية العصبية مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة.