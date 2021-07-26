تراند الفن: مصرع شاب وإصابة سائق في سقوط سيارة بترعة بالعياط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب – محمد شعبان: لقي شاب مصرعه وأصيب سائق في انقلاب سيارة بإحدى الترع بمركز العياط، جنوب الجيزة، مساء الاثنين. تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود وفاة ومصاب بدائرة المركز. وتبين بالفحص المبدئي اخلتال عجلة القيادة بيد قائد سيارة سوزوكي فان وانحرافها عن نهر الطريق ومن ثم انقلابها بإحدى الترع، ما أسفر عن مصرع شاب عشريني وإصابة السائق. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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