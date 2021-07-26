فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي: هنأ الفنان أحمد جمال، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ونشر جمال، فيديو يرصد إنجاز الثنائي عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وعلّق: “مليون مبروك لأبطال مصر اللي مشرفينا ورافعين راسنا.. هداية ملاك وسيف عيسى.. برونزية التايكوندو.. وعقبال باقي الأبطال”. وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات يوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم. كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عقبال باقي الأبطال”.. أحمد جمال يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.