فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - القاهرة – مصراوي: يشهد يوم الثلاثاء عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة باليوم الرابع لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”. وتنطلق المنافسات التي يشارك بها لاعبين مصريين قبل دقائق قليلة من بداية يوم الثلاثاء، لتستمر على مدار 14 ساعة لحين انتهاء منافسات التصفيات في السباحة في الثانية ظهرًا. ويرصد مصراوي في السطور التالية، جميع منافسات اللاعبين المصريين على مدار اليوم. 11:30م “يوم الإثنين”: بسملة السلاموني، ترياثلون، نهائي فردي السيدات. 2:00ص: سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، الرماية، تصفيات زوجي المختلط 10م مسدس هواء. 3:00ص: دينا مشرف، تنس الطاولة، دور الـ32 ضد الهولندية إرلاند بريت. 4:03ص: محمد عبد العال، الجودو، دور الـ64 ضد المجري أنجفاري أتيالا. 4:20ص: ضحى هاني، الريشة الطائرة، الجولة الثانية من المجموعة الأولى لفردي السيدات ضد التركية نيسليهان يجيت. 5:00ص: يوسف طلبة، القوس والسهم، دور الـ64 لفردي الرجال ضد الكازخستاني دينيس جانكين. 5:05ص: خلود منسي، الشراع، سباق 3-6 سيدات. 5:15ص: علي بدوي، الشراع، سباق 3-6 رجال. 6:15ص: أسامه السعيد والزهراء شعبان: الرماية، تصفيات زوجي المختلط 10م بندقية هواء. 8:30ص: عمر عصر، تنس الطاولة، دور الـ32 لفردي الرجال ضد السويدي ماتياس فالك. 11:40ص: هادية حسني وضحى هاني، الريشة الطائرة، الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لزوجي السيدات ضد كندا. 12:12م: علي خلف الله، سباحة، تصفيات سباق 100م حرة رجال. 1:36م: مروان القماش، سباحة، تصفيات سباق 800م حرة رجال.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالمواعيد.. منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو ليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.