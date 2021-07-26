تراند الفن: وزيرا الخارجية الكويتي والتونسي يبحثان التطورات الراهنة في تونس

الكويت – (د ب أ)

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الإثنين اتصالاً هاتفيًا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس “يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن فرض حظر تجول في البلاد بدءا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، انطلاقًا من اليوم الاثنين وحتى يوم 27 أغسطس المقبل.

ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.