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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- منى الموجي:
يحيي الفنان علي الحجار مساء يوم الخميس الموافق 29 يوليو، حفلا غنائيا ينظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على مسرح النافورة في تمام الساعة الثامنة مساء.
يقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب، ويضم البرنامج: ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذريني، الأحلام، دور يا زمن، زي الهوا، داري جمالك، وعلى قد ما حبينا .
يُذكر أن على الحجار تغنى بالعديد من الأغاني التي تناقلتها الأجيال بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الخميس.. علي الحجار يقابل جمهوره على مسرح النافورة في الأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.