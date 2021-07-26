تراند الفن: “مش مريض نفسي”.. ملابسات جديدة في مقتل أربعينية بالطالبية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - كتب – محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية ملابسات جديدة في اتهام شخص بقتل ربة منزل أعلى كوبري مشاة بمنطقة الطالبية، صباح الاثنين.

وقالت المصادر إنه لا صحة لما يتناقله البعض حول معاناة المتهم من مرض نفسي، مؤكدة أنه لا يستطيع أحد الجزم بصحة ذلك إلا عقب خضوع الجاني لفحص طبي دقيق.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الجريمة مع عدم ملاحظة أي اضطراب في سلوكيات المتهم.

وأشارت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- إلى أنه عقب عرض المتهم على النيابة العامة سيتم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

البداية تعود إلى تلقي المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل وضبط المتهم بدائرة القسم.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أنه أثناء عبور ربة منزل في الأربعينات من العمر، كوبري المشاة بشارع المحولات اعترض طريقها أربعيني حاول خطف حقيبة يدها لكنه قاومته.

مع تشبث السيدة بحقيبتها أخرج المتهم سكينا من طيات ملابسه مسددا لها 4 طعنات أسفل البطن “منطقة الحوض” ولاذ بالهرب.

حسب تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، تصادف هروب المتهم مع مرور دورية أمنية ليطارد الضابط المتهم ويتمكن من ضبطه والسلاح المستخدم “سكين مدمم”.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.