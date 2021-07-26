تراند الفن: “العربية”: ‏منع سفر الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين في تونس

وكالات

صدر قرار منع سفر كل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين في تونس، مساء الاثنين، حسبما ذكرت “العربية”.

وكانت إذاعة “موزاييك” التونسية قالت صباح اليوم إن أنباء ترددت عن قرارات منع سفر للنواب والوزراء المجمدين، إلا أن حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد، نفت في بيان صحة تلك الأنباء في وقت سابق من اليوم.

وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.