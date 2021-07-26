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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - واشنطن – (أ ش أ):
حث الجراح العام للولايات المتحدة السابق، جيروم آدامز، الأمريكيين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الجائحة “تخرج عن نطاق السيطرة” مرة أخرى.
وأضاف آدامز، في مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد المُطعّمين حاليا من الأمريكيين غير كافٍ وسط انتشار متغير “دلتا” شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.
وقال آدامز ” إنه اختيارك، لكن الخيارات تأتي مع عواقب عليك وعلى الآخرين”.
وتابع: “المزيد من تخفيف القيود قادم، هذا الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى لأننا لم نصل إلى عدد مقبول من المطعمين”.
وشدد: “لذا أحصل على اللقاح، ليس لأنه سيساعد جيرانك فحسب، بل أحصل عليه لأنه سيساعد كل أمريكي على التمتع بالحريات التي نريد العودة إليها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجراح العام للولايات المتحدة السابق: كورونا “يخرج عن نطاق السيطرة” مجددا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.