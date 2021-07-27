تراند الفن: هل نهى الرسول ﷺ عن الملاكمة؟.. علي جمعة يجيب

كتبت – آمال سامي:

“ألعب ملاكمة من سن عشر سنوات، لكني سمعت من صديق أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك فما حقيقة ذلك؟”.

ورد السؤال السابق للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في إحدى مجالسه العلمية، ليجيب قائلًا إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الضرب في الوجه في المشاجرات لا في الرياضات.

وأضاف جمعة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالابتعاد عن الوجه في المشاجرات، فقال: واتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، فلا يتعمد أن يضربه في وجهه أو عينه أو أسنانه ونحوها؛ لأن الله قد خلق آدم على هذه الصورة، لكن الملاكمة نوع من أنواع ألعاب الدفاع عن النفس، وأشار جمعة إلى أن المحرم في ذلك أن تخرج الملاكمة من حد الدفاع عن النفس إلى حد المراهنات والبيع والشراء للبشر وإلى حد الطغيان والافتراء على خلق الله، فتكون حينئذ داخلة في الحديث، “هناك فرق بين الرياضات وبين استغلال هذه الرياضات”.