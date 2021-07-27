تراند الفن: 4 أطعمة يجب تجنبها تزيد من مستويات الأنسولين ودهون البطن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتبت- هند خليفة

تؤثر بعض الأطعمة على الأنسولين سواء كنت مصابًا بالسكري أم لا، مما يجعل فقدان الدهون الحشوية أكثر صعوبة، فترتبط الدهون الحشوية التى تتركز فى منطقة البطن، بمقاومة الأنسولين مما يجعل من الصعب تغييرها، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ليست مقلقة فقط لمرضى السكري بل يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدهون الحشوية مما يزيد من صعوبة حرق دهون البطن.

وبناء على ما سبق من المهم الحفاظ على مستويات السكر فى الدم، ووفقًا لما ذكره موقع express فإن هناك أسوأ أربعة أطعمة معروفة بأنها ترفع مستويات السكر في الدم مما يجعل فقدان الدهون الحشوية أكثر صعوبة.

وتكمن الدهون الحشوية، أو دهون البطن، داخل تجويف البطن، الذي يضم الأعضاء الحيوية مثل الكبد والأمعاء، لتشمل العواقب الوخيمة لتراكم الدهون في هذه المنطقة إعاقة إنتاج الأنسولين الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والمساهمة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتم تحقيق فقدان دهون البطن بسهولة عند تقليل عدد الأطعمة التي تشتهر بزيادة مقاومة الأنسولين في نظامك الغذائي، بما في ذلك هذه الأطعمة الأربعة.

-عصائر فواكه

عصير الفاكهة هو مشروب سكري رئيسي مقنع، حتى عصير الفاكهة غير المحلى 100٪ يحتوي على الكثير من السكر الذي يؤثر على دهون البطن، فيحتوي كل 250 مل من عصير التفاح والكولا على 24 جرامًا من السكر، كما تحتوي نفس الكمية من عصير العنب على 32 جرامًا من السكر.

وعلى الرغم من أن عصير الفاكهة يوفر بعض الفيتامينات والمعادن، إلا أن الفركتوز الذي يحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتعزيز زيادة الدهون في البطن.

-الدهون غير المشبعة

غالبًا ما تستخدم الدهون المتحولة لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة المعبأة، مثل الكعك ومخاليط الخبز والمقرمشات، ولقد ثبت أنها تسبب التهابات تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وأمراض القلب وأمراض أخرى مختلفة.

هناك أيضًا بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي تشير إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على دهون متحولة قد تسبب دهون البطن الزائدة.

في نهاية دراسة استمرت ست سنوات، اكتسبت القردة التي تتغذى على نظام غذائي يحتوي على نسبة 8 في المائة من الدهون المتحولة وزنًا وزادت دهون البطن بنسبة 33 في المائة عن القرود التي تغذت على نظام غذائي يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة بنسبة 8 في المائة، على الرغم من حصول المجموعتين على سعرات حرارية كافية للحفاظ على وزنهم.

-الآيس كريم

يمكن أن يزيد الآيس كريم من دهون البطن بعدة طرق، خاصة وأنه غني بالسكر، مما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم تليها زيادة في مستويات الأنسولين، مما يعزز زيادة تخزين الدهون في منطقة الوسط.

وقالت أخصائية التغذية إدوينا كلارك إن نصف لتر من الآيس كريم يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 1000 سعر حراري، وبالنسبة لبعض الناس، هذا أكثر من نصف ما يتناولونه يوميًا”.

وأضافت: “هذا يعني أنك إذا حافظت على هذه العادة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن.”

-الكربوهيدرات المكررة

في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم فحص نظام غذائي عالي الكربوهيدرات مكرر والتغيرات في مسار السيروتونين والدهون الحشوية.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك الأطعمة المستساغة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة قد تورط كعامل مساهم في المستويات الوبائية للسمنة.

وأضافت: “مثل هذه الأطعمة قد تعطل تنظيم الشهية في منطقة ما تحت المهاد من خلال التغيرات في إشارات الجوع والشبع.”

بحثت الدراسة في كيف يمكن للكربوهيدرات المكررة أن تسبب السمنة بسبب تعديل إشارات السيروتونين والدوبامين، واستخدمت الدراسة الفئران ذات النسبة المئوية للدهون الحشوية كمقياس لزيادة الوزن خلال التجربة.

ووجدت الدراسة أنه بعد 29 أسبوعًا، أظهرت الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا مكررًا من الكربوهيدرات زيادة كبيرة في الدهون الحشوية.

كما لوحظ وجود مستوى أعلى من الدهون الثلاثية في مجموعة الكربوهيدرات المكررة مع زيادة في الدهون المنتشرة في الدم بإشارة مشوهة من السيروتونين.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك الأطعمة المستساغة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة قد تورط كعامل مساهم في المستويات الوبائية للسمنة.