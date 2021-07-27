فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - واشنطن – (د ب أ) قالت شركة موديرنا إنها ستوسع تجربة التي تجريها حاليا للقاحها المضاد لفيروس كورونا بين الأطفال أقل من 12 عاما لجميع المزيد من المعلومات الخاصة بالسلامة، وسط مخاوف من أن جرعات الحمض النووي الريبي المرسال “إم آر إن آيه” يمكن أن تتسبب في آثار جانبية نادرة تصيب القلب. وقالت متحدثة باسم موديرنا في بيان إن “الهدف هو وضع قاعدة بيانات أوسع بشأن السلامة تزيد احتمالية اكتشاف الحالات الأكثر ندرة”. وأوضحت المتحدثة أن المخططات الزمنية للتجرية تخضع لإعادة تقييم منتظمة بناء على مناقشات وطلبات الوكالة التنظيمية، إلا أن موديرنا تتوقع حاليا أن تحصل على البيانات التي تدعم ترخيص استخدام اللقاح أواخر العام الجاري 2021 أو بداية العام المقبل 2022 . وأضافت أن الشركة تناقش بفاعلية مقترحا لإجراء تجربة أكبر مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير عن إصابة شباب بالتهاب القلب والتهاب بطانة القلب إثر تطعيمهم بلقاحي موديرنا وفايزر اللذين يعتمدان على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موديرنا توسع تجارب تطعيم الأطفال للحصول على بيانات بشأن السلامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.