تراند الفن: بعد حصوله على البرونزية.. والدة سيف عيسى: “قالي نفسي أفرح 100 مليون مصري”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- محمد جمعة:

أعربت الدكتورة شريين محرم، عن سعادتها بحصد نجلها سيف عيسى الميدالية البرونزية الأولى له في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على لاعب نرويجي بنتيجة 12-4 في التايكوندو.

وقالت محرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “ON”، اليوم الإثنين: “كنت بتفرج وبتابع النهائي، لكن باقى الماتشات كنت ببقى قلقانة ومش مستحملة أشوف النتيجة، كنت بقعد في أوضة تانية، وبخلي أخوه يتابع ويقلي النتيجة”.

وأضافت والدة اللاعب أنها تتوقع بفوز نجلها بميدالية في كل رحلة سفر له، متابعة: “ميدالية فضة أو ذهب أو برونز ماعرفش، لكن دايمًا عندي ثقة فيه وفي الله أنه هيكرمه”.

وذكرت أن سيف عيسى حصد ميدالية في أولمبياد الشباب 2014، وقيل وقتها إنه “بشرة خير ولاعب مبشر”، متابعة: “أذهلنا كلنا، وكانت أول ميدالية أولمبية في فريق الشباب، والمرة دي برضه الحمد لله عمل أول ميدالية هو واللاعبة هداية ملاك”.

واستطردت والدة اللاعب: “سيف كلمني قبل الماتش وبعده، وهو عشاق للتايكوندو منذ عمر 6 سنوات، وحاولت أخليه يلعب ألعاب تانية عشان مايبقاش مركز في لعبة واحدة، لكن هو كان عنده إحساس وهدف وإحنا بقى مشينا وراه ودعمناه”.

وكشفت عن أن نجلها قال لها قبيل سفره: “نفسي أفرحك وأفرح 100 مليون مصري.. الناس على الفيس بوك عندهم إحساس إن مافيش ميدالية هتيجي، ونفسي أفرح مصر كلها”.