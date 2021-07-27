تراند الفن: «شرطة القصيم»: القبض على مواطنين تورطا في سرقة مركبات و بطاقات صراف آلي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت أخبار السعودية 13 زيارة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (3) مركبات واستخدام بطاقات صراف كانت بداخلها في عمليات شراء من نقاط بيع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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