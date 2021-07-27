فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب- محمد جمعة: قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن وجودها في بروفات مهرجان إبداع بمسرح جامعة القاهرة يمثل مصدرًا كبيرًا لسعادتها وحلمًا طالما كان يراودها منذ صغرها بالوقوف على مسرح الجامعة، وبالخصوص جامعة القاهرة. وأضافت أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “ON”، مساء الإثنين، أنها كانت تشاهد مسرح جامعة القاهرة في الأفلام القديمة وانبهرت به، ووقوفها عليه اليوم مصدر سعادة كبير لها. وتابعت أبو السعود بأن وجود الشباب مهم ويمنحها طاقة إيجابية، خاصة مع منح المسابقة جميع الفائزين جوائز إبداعية في مجالات الموسيقى والتمثيل والفن الشعبي والاستعراضي والأدب والعلوم، متابعة: “الشباب قدموا حاجات تحفة، وأنا كنت ضمن أعضاء لجنة تحكيم الفن الاستعراضي، ولذا تواجدت اليوم في مسرح جامعة القاهرة”. وعن أغنيتها “فجر الضمير” قالت أبوالسعود: “فجر الضمير مستقاة من فكرة إن مصر كانت من الدولة الصاحية منذ قدم التاريخ، وتحب الحضارة وتساعد الآخرين ومُحبة لكل الفنون والخير فيها كتير ولايزال.. والأغنية جميلة مش عاوزة أحرقها وستكون في ختام الاحتفال بمشاركة الفائز بالمركز الأول”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صفاء أبو السعود عن مهرجان إبداع: مسرح الجامعة حلمي والشباب يمنحني الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.