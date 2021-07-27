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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 10 زيارة
كتب- عمر قورة:
تأجلت أول منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” لمدة 15 دقيقة بسبب العاصفة التي ضربت اليابان خلال الساعات الأخيرة.
ونظرًا لظروف الطقس، تم تأخير نهائي سباق الترياثلون للسيدات ليبدأ في تمام الساعة 6.45 صباحًا بتوقيت طوكيو بدلا من 6.30.
وأحاطت بعض المخاوف بعدد من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بسبب عاصفة رعدية قوية بدأت بالفعل في اليابان، وتصل سرعة الرياح بها إلى 120 كم/ساعة.
العاصفة جاءت لتسجل ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الأولمبياد، لتصبح عدة منافسات -خاصة التي تقام في الأماكن المفتوحة- مهددة بعدم إقامتها في موعدها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عاصفة طوكيو” تؤجل أول منافسات الثلاثاء في الأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.