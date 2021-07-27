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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - القاهرة – مصراوي:
أكد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المُعار من نادي الزمالك أنه يحظى بمساندة غير طبيعية من محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأبيض.
وسجل كريم بامبو هدف التعادل لفريقه في شباك الأهلي في الجولة قبل الماضية، ثم سجل هدف التعادل للبنك الأهلي من جديد أمام بيراميدز ليواصل تألقه مع الفريق.
وفي تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس 1″ قال بامبو :”شيكابالا يساندني بصورة غير طبيعية، دائماً يحدثني بعد كل مباراة، ويوجه لي بعض النصائح”.
وأضاف بامبو قائلاً :”لم أكن محظوظاً بفترتي في الزمالك، وحاولت أن أكون على قدر المسئولية خلال فترة إعارتي مع البنك الأهلي”.
وأنهى لاعب الزمالك المعار قائلاً :”العودة إلى نادي الزمالك شرف بالنسبة لي، إذا أراد النادي عودتي فأنا أرحب جداً بهذا القرار”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بامبو: شيكابالا يساندني بشكل غير طبيعي.. والعودة للزمالك شرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.