تراند الفن: بامبو: شيكابالا يساندني بشكل غير طبيعي.. والعودة للزمالك شرف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - القاهرة – مصراوي:

أكد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المُعار من نادي الزمالك أنه يحظى بمساندة غير طبيعية من محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأبيض.

وسجل كريم بامبو هدف التعادل لفريقه في شباك الأهلي في الجولة قبل الماضية، ثم سجل هدف التعادل للبنك الأهلي من جديد أمام بيراميدز ليواصل تألقه مع الفريق.

وفي تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس 1″ قال بامبو :”شيكابالا يساندني بصورة غير طبيعية، دائماً يحدثني بعد كل مباراة، ويوجه لي بعض النصائح”.

وأضاف بامبو قائلاً :”لم أكن محظوظاً بفترتي في الزمالك، وحاولت أن أكون على قدر المسئولية خلال فترة إعارتي مع البنك الأهلي”.

وأنهى لاعب الزمالك المعار قائلاً :”العودة إلى نادي الزمالك شرف بالنسبة لي، إذا أراد النادي عودتي فأنا أرحب جداً بهذا القرار”.