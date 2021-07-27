تراند الفن: بلينكن يحث الرئيس التونسي على مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

وكالات أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء الاثنين اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي قيس سعيد على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين. وأضاف أن بلينكن حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف.

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