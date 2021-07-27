تراند الفن: بالفيديو.. مشروع برعاية البابا تواضروس لتصوير المعالم الكنيسة بتقنية “360°”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة

كتب – مينا غالي: يعمل المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي حاليًا على مشروع جديد، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، لتصوير المعالم الكنيسة المصرية التراثية بتقنية ٣٦٠ درجة، تمهيدًا لتوفير جولات افتراضية في هذه المعالم من كنائس وأديرة أثرية. وسيتاح للمتابعين والمستخدمين، قريبًا القيام بجولات افتراضية في تجربة مقاربة للزيارة الواقعية لهذه المعالم، من خلال الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة المركز الإعلامي القبطي على موقع يوتيوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.