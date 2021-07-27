فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - كتب- عمر قورة: ودعت المصرية بسملة السلاموني سباق الترياثلون للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل. ولم تنجح بسملة السلاموني في إكمال سباق الترياثلون (الثلاثي الحديث) بعدما تم استبعادها بسبب تأخرها بفارق لفة كاملة في الدراجات. وتتكون لعبة الثلاثي الحديث من ثلاث رياضات، وهم سباحة ودراجات وعدو (سباحة 1500 متر + عجل 40 كيلو متر + جري 10 كيلو متر). وقطعت بسمة سباحة الـ1500 متر في 20 دقيقة و41 ثانية، قبل أن تسير بالدراجة مسافة 25 كيلو متر في حوالي 40 دقيقة. وودعت بسمة المنافسة بعد ساعة وخمس دقائق من الساحة والسير بالدراجة، لتحتل المرتبة الـ47 دون أن تكمل للركض مسافة الـ10 كيلو متر. وكان سباق الترياثلون تأخر لمدة 15 دقيقة بسبب العاصفة التي وصلت إلى اليابان خلال الساعات الأخيرة بسرعة 120 كم ساعة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسملة السلاموني تودع سباق الترياثلون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.